Скоростной поезд «Финист» планируют запустить из Нижнего Новгорода в 2027 году

Российские железные дороги рассматривают вопрос запуска скоростных электропоездов ЭС-105 «Финист» на направлениях Нижний Новгород — Казань и Нижний Новгород — Шахунья в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания Нижегородской области по итогам заседания комитета по транспорту.