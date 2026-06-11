Поисковики ищут родных лейтенанта Анатолия Жаркова, чей Ил-2 нашли под Багратионовском спустя 81 год после крушения

Обломки штурмовика и останки экипажа нашли в начале июня между посёлками Новосёлово и Пограничный. Согласно донесениям за март 1945 года, самолёт был сбит огнём немецкой зенитной артиллерии в районе полуострова Бальга во время выполнения боевого задания. Результаты экспедиции позволяют предположить, что после поражения самолёт упал не сразу. Лётчику удалось ещё некоторое время удерживать машину в воздухе и увести её на юго-восток от района атаки. В итоге Ил-2 потерпел крушение в районе нынешнего посёлка Пограничный.