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Воронежцы увидят яркое поздравление с Днём России на телебашне

Тематическая подсветка будет работать 12 июня.

Источник: АиФ Воронеж

Тематическую подсветку включат на телебашне в Воронеже вечером в пятницу, 12 июня, в честь Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Конструкция окрасится в цвета российского триколора. Также на телебашне появятся красно-золотые узоры хохломы и сине-белое кружево гжели.

Работать праздничная подсветка будет в течение часа — с 21:00 до 22:00.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в связи с трёхдневными выходными, приуроченными ко Дню России, изменится график работы ряда организаций. Как будет осуществляться приём жителей региона в медучреждениях, МФЦ, отделениях почты, а также в ГАИ с 12 по 14 июня — в нашем материале.