Воронежцы увидят яркое поздравление с Днём России на телебашне

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в связи с трёхдневными выходными, приуроченными ко Дню России, изменится график работы ряда организаций. Как будет осуществляться приём жителей региона в медучреждениях, МФЦ, отделениях почты, а также в ГАИ с 12 по 14 июня — в нашем материале.