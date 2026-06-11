Воронежцы увидят яркое поздравление с Днём России на телебашне

Тематическую подсветку включат на телебашне в Воронеже вечером в пятницу, 12 июня, в честь Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».
Конструкция окрасится в цвета российского триколора. Также на телебашне появятся красно-золотые узоры хохломы и сине-белое кружево гжели.
Работать праздничная подсветка будет в течение часа — с 21:00 до 22:00.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в связи с трёхдневными выходными, приуроченными ко Дню России, изменится график работы ряда организаций. Как будет осуществляться приём жителей региона в медучреждениях, МФЦ, отделениях почты, а также в ГАИ с 12 по 14 июня — в нашем материале.