Власти Одессы потребовали убрать портрет Виктора Цоя в Летнем театре

Портрет фронтмена «Кино» украсил Летний театр Одессы в октябре 2021 года, когда там открыли «стену рок-н-ролла». Изображение музыканта вошло в состав мурала, на котором художники запечатлели 13 популярных украинских и мировых исполнителей.