Власти Одессы потребовали убрать портрет Виктора Цоя в Летнем театре

В Одессе городские власти потребовали от владельцев Летнего театра демонтировать портрет лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна».
Портрет фронтмена «Кино» украсил Летний театр Одессы в октябре 2021 года, когда там открыли «стену рок-н-ролла». Изображение музыканта вошло в состав мурала, на котором художники запечатлели 13 популярных украинских и мировых исполнителей.
Глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович назвал Булгакова, Высоцкого и Цоя инструментами влияния «русского мира», через которые Москва пытается удерживать страну в едином культурном поле.
Ранее сообщалось, что в Усть-Алданском районе Якутии планируется одновременно установить памятники Владимиру Ленину и Иосифу Сталину.