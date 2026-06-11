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Власти Одессы потребовали убрать портрет Виктора Цоя в Летнем театре

Одесский горсовет потребовал от администрации Летнего театра демонтировать портрет Виктора Цоя.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе городские власти потребовали от владельцев Летнего театра демонтировать портрет лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна».

Портрет фронтмена «Кино» украсил Летний театр Одессы в октябре 2021 года, когда там открыли «стену рок-н-ролла». Изображение музыканта вошло в состав мурала, на котором художники запечатлели 13 популярных украинских и мировых исполнителей.

Глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович назвал Булгакова, Высоцкого и Цоя инструментами влияния «русского мира», через которые Москва пытается удерживать страну в едином культурном поле.

Ранее сообщалось, что в Усть-Алданском районе Якутии планируется одновременно установить памятники Владимиру Ленину и Иосифу Сталину.