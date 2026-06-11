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Трамп допустил, что США и Иран могут подписать соглашение в выходные

Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут подписать мирное соглашение на выходных в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Иран могут подписать соглашение уже в эти выходные. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, он не сможет быть там в это время. Однако на возможном подписании соглашения между Вашингтоном и Тегераном будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как заявил Трамп, американской стороне удалось достичь принципиальной договоренности с Ираном о завершении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. При этом Вашингтону и Тегерану только предстоит юридически закрепить этот мир, подписав историческое соглашение.

До этого Трамп грозился нанести массированный удар по Ирану ночью 12 июня. Однако позднее глава США отказался от своих угроз.

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