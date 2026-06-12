Якубович рассказал о тяжелом отравлении едой от участницы шоу «Поля чудес»

Телеведущая Регина Тодоренко на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2026» 9 июня во время шуточной потасовки попыталась отобрать у певца Филиппа Киркорова награду за шоу «Маска». Артист начал брыкаться и призвал телеведущую прийти в себя. Певец пошутил, что Тодоренко сейчас «получит», и плюнул на нее. После этого он покинул сцену.