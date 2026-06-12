Якубович рассказал о тяжелом отравлении едой от участницы шоу «Поля чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал, как однажды сильно отравился угощением от участницы шоу.
По его словам, женщина привезла на передачу «чемодан съестного».
— Там были копченые колбасы, еще что-то, — поделился он в разговоре с изданием Teleprogramma.
Участница шоу выложила на барабан продукты и начала передавать привет всей своей деревне. Якубович не стал останавливать ее, сделал вид, что голоден, и стал пробовать угощения.
— И все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание, — рассказал ведущий.
После съемок он три дня провел в больнице.
Телеведущая Регина Тодоренко на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2026» 9 июня во время шуточной потасовки попыталась отобрать у певца Филиппа Киркорова награду за шоу «Маска». Артист начал брыкаться и призвал телеведущую прийти в себя. Певец пошутил, что Тодоренко сейчас «получит», и плюнул на нее. После этого он покинул сцену.