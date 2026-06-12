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В Петербурге в честь Дня России зажгут факелы Ростральных колонн

Факелы Ростральных колонн 12 июня украсят Стрелку Васильевского острова в честь Дня России. Огонь будет пылать на фоне закатного неба, с 21.00 до 23.30, сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Источник: "Российская газета"

Немного позднее, с 23.15 до 02.30, в цвета российского триколора окрасятся Троицкий мост и мост Бетанкура. Традиционно трио городских переправ в праздничной подсветке возглавляет Дворцовый мост, однако на этот раз в связи с проведением репетиции праздника выпускников «Алые паруса» для подсветки мостов был составлен особый график.

Также в этот день в Александровском саду состоится большой праздник и открытие Фестиваля цветов, который ежегодно проходит в День России. Композиции, посвященные Году единства народов России, будут посвящены федеральным округам РФ.