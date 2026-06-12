В Петербурге в честь Дня России зажгут факелы Ростральных колонн

Немного позднее, с 23.15 до 02.30, в цвета российского триколора окрасятся Троицкий мост и мост Бетанкура. Традиционно трио городских переправ в праздничной подсветке возглавляет Дворцовый мост, однако на этот раз в связи с проведением репетиции праздника выпускников «Алые паруса» для подсветки мостов был составлен особый график.