В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 18 рейсов

Вылет и посадка 18 рейсов задерживается в аэропорту Калининграда 12 июня, следует из данных онлайн-табло Храброво.
Вовремя не прибыли 10 самолетов из Москвы, два из Санкт-Петербурга и один из Самары.
Из Храброво задерживаются пять рейсов — два в Москву и три в Санкт-Петербург.
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