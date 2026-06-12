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В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 18 рейсов

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Храброво.

Вылет и посадка 18 рейсов задерживается в аэропорту Калининграда 12 июня, следует из данных онлайн-табло Храброво.

Вовремя не прибыли 10 самолетов из Москвы, два из Санкт-Петербурга и один из Самары.

Из Храброво задерживаются пять рейсов — два в Москву и три в Санкт-Петербург.

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