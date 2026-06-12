МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — сказал Путин.