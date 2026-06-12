В Нижнем Новгороде развернули флаг России длиной в 100 метров

«Сегодня для каждого из нас особый праздник. Мы чувствуем себя частью великой многонациональной страны, у которой большая история. Мы помним и чтим нашу историю. Этот год объявлен Годом единства народов. Наша страна едина, многонациональна и поэтому непобедима», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.