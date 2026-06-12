В Нижнем Новгороде развернули флаг России длиной в 100 метров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Флаг России длиной в 100 метров развернули на ярмарочной площади в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Огромное полотнище вынесли несколько сотен человек — волонтеры Победы, представители общественных и молодежных объединений, участники «Движения Первых». Вместе они исполнили гимн России, им подпевали пришедшие на Нижегородскую ярмарку зрители.
«Это очень эмоциональное и патриотическое действо, которое вызывает восторг и восхищение», — заявила корреспонденту агентства одна из нижегородок, которая привела на праздник своих сыновей с маленькими триколорами в руках.
Празднование Дня России продолжилось торжественной церемонией вручения паспортов граждан РФ четырнадцатилетним нижегородцам — победителям олимпиад и соревнований — на главной сцене праздника.
«Сегодня для каждого из нас особый праздник. Мы чувствуем себя частью великой многонациональной страны, у которой большая история. Мы помним и чтим нашу историю. Этот год объявлен Годом единства народов. Наша страна едина, многонациональна и поэтому непобедима», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.