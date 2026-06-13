США обыграли Парагвай на ЧМ-2026 со счетом 4:1

На 31-й минуте Фоларин Балогун забил второй мяч американцев. В конце первого тайма, на 45+5-й минуте, он же забил еще один. В составе сборной Парагвая один мяч в середине второго тайма забил Маурисио, однако в конце Рейна забил четвертый гол американцев.