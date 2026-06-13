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США обыграли Парагвай на ЧМ-2026 со счетом 4:1

Сборная США победила команду Парагвая со счетом 4:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе D: США (3 очка в 1 матче), Парагвай (0;1). Встречу на стадионе в Инглвуде обслуживал главный арбитр Данни Маккели из Нидерландов.

Сборная США победила команду Парагвая со счетом 4:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе D: США (3 очка в 1 матче), Парагвай (0;1). Встречу на стадионе в Инглвуде обслуживал главный арбитр Данни Маккели из Нидерландов.

В составе сборной США голы забили: Фоларин Балогун, оформивший дубль, и Джованни Рейна. Американская команда вышла вперед на 7-й минуте, когда полузащитник парагвайцев Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота.

На 31-й минуте Фоларин Балогун забил второй мяч американцев. В конце первого тайма, на 45+5-й минуте, он же забил еще один. В составе сборной Парагвая один мяч в середине второго тайма забил Маурисио, однако в конце Рейна забил четвертый гол американцев.

Матч проходил на стадионе «Соу-Фай» в американском Инглвуде. Следующий матч в группе D пройдет 14 июня. Его проведут команды Австралии и Турции. Игра начнется в 7:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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