Стало известно о дискриминации в отношении россиян во Франции

Взаимодействие российских граждан с французскими банками может оказаться лотереей. Банки придерживаются своих внутренних, не всегда явных, правил, и отказ возможен на любой стадии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
По его словам, в подобных обстоятельствах не предусмотрено никаких инструментов для защиты прав клиентов банка.
То же самое касается и аренды недвижимости, рассказывает Оранский. Россияне часто сталкиваются с отказами при аренде дома или квартиры. Консул пояснил, что это проявляется как в отказе от заключения новых договоров, так и в непредсказуемых и неоправданных повышениях арендной платы для тех, кто уже арендует жилье.
До этого Оранский сообщил, что банковский счет ребенка, которого более 15 лет назад усыновили граждане Франции, и который давно получил гражданство европейской страны, был заблокирован.
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