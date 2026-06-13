Стало известно о дискриминации в отношении россиян во Франции

То же самое касается и аренды недвижимости, рассказывает Оранский. Россияне часто сталкиваются с отказами при аренде дома или квартиры. Консул пояснил, что это проявляется как в отказе от заключения новых договоров, так и в непредсказуемых и неоправданных повышениях арендной платы для тех, кто уже арендует жилье.