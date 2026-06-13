В Хабаровске записали первую пластинку музыкального театра к его 100-летию

Для работы пригласили московского звукорежиссёра Антона Бушинского, преподавателя кафедры музыкальной звукорежиссуры Академии музыки имени Гнесиных. По его словам, по периметру сцены установили более 50 микрофонов, чтобы хорошо записать каждый инструмент и голос. Для подстраховки специалисты записали не только концерт, но и генеральную репетицию, чтобы затем выбрать лучший вариант.