В Хабаровске записали первую пластинку музыкального театра к его 100-летию

В Хабаровске во время концерта «Россия — это мы» сделали запись для первой в истории Хабаровского краевого академического музыкального театра пластинки. Работа прошла 12 июня в Городском дворце культуры и была приурочена к 100-летию театра, сообщили организаторы проекта.
Пластинка станет частью проекта «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941−1945)», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства края. Запись сделали не в студии, а прямо во время праздничного концерта, поэтому в неё войдут не только голоса артистов и звучание оркестра, но и живая реакция зала — аплодисменты, паузы, дыхание публики.
Для работы пригласили московского звукорежиссёра Антона Бушинского, преподавателя кафедры музыкальной звукорежиссуры Академии музыки имени Гнесиных. По его словам, по периметру сцены установили более 50 микрофонов, чтобы хорошо записать каждый инструмент и голос. Для подстраховки специалисты записали не только концерт, но и генеральную репетицию, чтобы затем выбрать лучший вариант.
Первая сторона пластинки будет посвящена произведениям, которые шли на сцене театра в годы войны и спустя десятилетия остаются в его репертуаре. Вторая объединит военные песни, связанные с Дальним Востоком, среди них «Шуми, Амур», «Три танкиста», «В землянке» и «На сопках Маньчжурии». Солистами концерта стали ведущие артисты театра, в том числе художественный руководитель ХМТ Никита Туранов, Денис Желтоухов и Татьяна Маслакова.
«Мы очень ждём пластинку. У меня дома есть проигрыватель, и мысль, что я смогу поставить иголку на пластинку нашего театра, вызывает мурашки», — рассказал Никита Туранов.
Идея проекта принадлежит директору музея «Мир говорящих машин» Евгении Веретенниковой. Выпуск пластинки запланирован на осень, тираж составит 300 экземпляров: часть передадут библиотекам и музеям, часть — Хабаровскому музыкальному театру. Тогда же планируют представить книгу о работе хабаровской Музкомедии в годы Великой Отечественной войны, о фронтовом и тыловом репертуаре, военных буднях артистов и их участии в культурной жизни Дальневосточного фронта.