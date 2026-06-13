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Труп обнаружен возле тренировочной базы сборной Ирана на Чемпионате мира

Обнаруженное возле базы сборной Ирана тело находилось в стадии разложения.

Источник: Комсомольская правда

В Мексике рядом с тренировочной базой сборной Ирана на чемпионате мира по футболу обнаружили тело в стадии разложения. Об этом сообщил ресурс Actu Foot в социальных сетях.

По данным источника, тело нашли в городе Тихуана возле стадиона, где располагается база иранской национальной команды. Оно было завернуто в черный мешок.

«Тело было завернуто в черный мешок и имело следы насилия», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу 2026 года принимают США, Канада и Мексика. Турнир стартовал 11 июня и должен продлиться до 19 июля. Сборная Ирана выступает в группе G. Ее соперниками стали команды Египта, Бельгии и Новой Зеландии. Действующим победителем чемпионата мира остается сборная Аргентины.

Немногим ранее KP.RU рассказывал, что нынешний чемпионат мира еще до старта столкнулся с целой серией скандалов. В материале отмечалось, что власти США отказывали в визах участникам турнира и болельщикам, а особенно остро вопрос стоял вокруг сборной Ирана. Кроме того, команда ближневосточного государства прибыла в Мексику за четыре дня до начала ЧМ-2026, но 15 членов делегации так и не получили американские визы.

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