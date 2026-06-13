Труп обнаружен возле тренировочной базы сборной Ирана на Чемпионате мира

Немногим ранее KP.RU рассказывал, что нынешний чемпионат мира еще до старта столкнулся с целой серией скандалов. В материале отмечалось, что власти США отказывали в визах участникам турнира и болельщикам, а особенно остро вопрос стоял вокруг сборной Ирана. Кроме того, команда ближневосточного государства прибыла в Мексику за четыре дня до начала ЧМ-2026, но 15 членов делегации так и не получили американские визы.