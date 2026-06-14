Хабаровчанин украл очки стоимостью 30 тысяч и продал прохожему ради выпивки

В Хабаровске 49-летний житель Кировского района навестил торговый центр на Ленинградской и вышел оттуда с дорогим аксессуаром, за который не заплатил ни копейки. Продавец магазина очков отвлеклась на другого покупателя, а мужчина тем временем примерил солнцезащитные очки за 30 тысяч рублей и молча покинул торговую точку.
Пропажу обнаружили быстро, и в дело включились сотрудники отдела полиции № 4 УМВД по Хабаровску. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого. Выяснилось, что за его плечами уже были судимости за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. За прошлые преступления он уже сидел в колонии, но выводов, видимо, не сделал.
Судьбу похищенных очков иначе как нелепой не назовёшь. Задержанный рассказал, что продал их первому встречному прямо на улице. Цена вопроса составила две тысячи рублей — примерно в 15 раз меньше реальной стоимости. Вырученные деньги он спустил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Пока фигурант находится под подпиской о невыезде, но с таким криминальным послужным списком шансы на условный срок стремительно тают. Очки за 30 тысяч, проданные за две, могут обойтись ему годами несвободы.