Хабаровчанин украл очки стоимостью 30 тысяч и продал прохожему ради выпивки

Пропажу обнаружили быстро, и в дело включились сотрудники отдела полиции № 4 УМВД по Хабаровску. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого. Выяснилось, что за его плечами уже были судимости за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. За прошлые преступления он уже сидел в колонии, но выводов, видимо, не сделал.