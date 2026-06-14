Столкнёшься с преградами! Что запрещено на Вьюн Зелёный, 15 июня 2026 года

В светском календаре 15 июня — это день, когда замедление шага встречается с неукротимой стихией, а тишина прогулки и шум урагана говорят об одном и том же.
Международный день прогулки — о том, как спастись от бешеного ритма, сделав всего один шаг.
И Всемирный день ветра — о том, как обуздать силу природы, которая дует, когда ей вздумается.
Один праздник — о замедлении, другой — о движении. И тот, и другой — о свободе. Просто у каждого она своя.
День прогулки: рождение в отеле и побег от бега.
Всё началось в конце 1970-х на острове Макино в штате Мичиган, в знаменитом Гранд-отеле. Там работал У. Т. Рабе — человек, который не выдержал эпидемии бега. Джоггинг набирал чудовищную популярность, люди сходили с ума от скоростей, марафонов и спортивных рекордов. В ответ на это безумие Рабе предложил альтернативу — день неспешной прогулки, или World Sauntering Day (от англ. saunter — фланировать, прогуливаться без цели). Впервые праздник отметили 19 июня 1979 года, и позднее привязка к конкретной дате размылась — теперь День прогулки неофициально отмечают в середине июня, часто приурочивая к 15-му или 19-му числу.
Главная идея Рабе — протест против культа скорости. Он подчёркивал: желание замедлиться — это не лень, а осознанный выбор. С годами инициативу подхватили активисты разных стран, напоминая: пешая ходьба доступна каждому, у неё нет побочных эффектов, и она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний не хуже тренажёрного зала. В этот день — выключите навигатор, отложите шагомер и просто гуляйте. По парку, по набережной, по тихой улочке. Без цели. Ради удовольствия.
День ветра: как мельницы из Голландии захватили мир.
Второй праздник куда более современный и глобальный. 15 июня — Всемирный день ветра (Global Wind Day). В 2007 году Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра решили: пора показать человечеству, что ветер — это не только романтика, но и бизнес. Через два года праздник получил статус всемирного и охватил более 30 стран.
В этот день люди узнают, как лопасти турбин превращают дуновение в электричество, как ветряки борются с изменением климата и почему ветроэнергетика — это будущее. С каждым годом их количество быстро растет. Проводят экскурсии на ветровые станции, лекции, а для самых творческих — конкурсы воздушных змеев и мастер-классы. Это напоминание: стихия, которую наши предки обожествляли, сегодня работает на нас. И это не магия, а технология.
Задыхаемся от темпа, мечтаем о прогулке.
И эти два праздника на одной дате — два лица современного человека. С одной стороны, мы задыхаемся от темпа и мечтаем о тихой прогулке. С другой — мы покоряем ветер, строим гигантские турбины и добываем энергию из воздуха. Прогулка и ветер — об этом и есть наша эпоха. Безумная гонка вперёд и тоска по замедлению. Использование мощи стихии и страх перед тем, что мы не в силах её контролировать.
Так что 15 июня — это тот день, когда следует выйти на улицу, глубоко вдохнуть и решить: сегодня я буду гулять не спеша. Или запущу воздушного змея. А лучше — и то, и другое. Потому что ветер в спину и неторопливый шаг — это не противоречие. Это баланс. Которого нам всем так не хватает.
Удержит семью от распада.
В церковном календаре это день памяти святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского. Этот святой жил на рубеже VIII-IX веков и был ревностным защитником иконопочитания в период иконоборческих гонений, за что был сослан в заточение, где и скончался. В народе его почитали как защитника от болезней и покровителя домашнего скота, а также как святого, помогающего в борьбе с недугами.
В народном календаре этот день получил яркие названия: Никифор Дубрава, Вьюн Зелёный, Праздник вьюна.
Название «Вьюн Зелёный» этот день получил от вьющегося растения — вьюнка полевого. Его гибкие стебли символизировали любовь, которая «вьётся» вокруг семьи и не даёт ей распасться. Девушки плели из вьюнка и полевых цветов венки, украшали ими головы, а также развешивали их на домах и окнах. Считалось, что ни под каким предлогом нельзя выходить на улицу в день Вьюна без венка на голове — это было главным украшением и оберегом.
Другое название — «Никифор Дубрава» — связано с тем, что на Руси 15 июня было принято заготавливать дубовую кору для лечебных целей и выделки кожи. «Дубодером» этот день называли потому, что он совпадал с периодом сбора дубовой коры — её сушили, измельчали и использовали для лечения многих болезней. У святого Никифора в этот день можно было попросить помощи в борьбе с недугами.
Обряды дня: «окликание» молодожёнов.
Главное событие дня — «окликание» молодых пар, поженившихся в последнее время. Праздник назывался «вьюнинами», а пару, которую чествовали — «вьюнцом» и «вьюницей».
Обряд проводился обычно вечером, когда жара спадала, после завершения повседневных работ в поле и огороде:
Молодые люди и девушки нарядно одевались, украшали себя венками из полевых вьюнков и цветов.
Они шли по деревне к домам молодожёнов, останавливались под окнами или у ворот и пели величальные песни, в которых желали новобрачным счастья, богатства и много детей.
Если «окликали» супругов, проживших в браке первый год, те одаривали гостей угощением — крашеными яйцами, пряниками, деньгами, поили вином.
Если же молодые отсутствовали, им приходилось «откупаться» яйцами.
В конце дня молодёжь делала из соломы двух кукол, символизирующих молодожёнов, и «укладывала» их спать в сарае.
Считалось, что этот обряд должен скрепить брак и связать молодожёнов вместе, как вьющееся растение.
Женщины 15 июня выпекали пышные караваи, которые символизировали солнце, семейное счастье, удачу и достаток. Выпечку выставляли на подоконник, чтобы привлечь богатый урожай и изобилие. Караваи дарили молодым семьям во время обряда «окликания».
Традиции дня: окучить картофель.
В Никифоров день мужчины и женщины обязательно занимались окучиванием картофеля. Считалось, что если окучить картофель именно 15 июня, он уродится крупным и даст хороший урожай.
Также в этот день начинали заготавливать кору дуба для лечебных целей — её сушили, измельчали и использовали для лечения многих болезней.
Хозяйки наводили порядок в доме, украшали комнаты березовыми ветками и зеленью. Каждый угол в жилище освящался святой водой, что, по поверьям, помогало убрать негативную энергию и привлечь в дом благополучие.
На Вьюн Зелёный после рабочего дня молодёжь устраивала игрища и водила летние хороводы — «зелёные вьюны». Девушки приглядывали себе женихов, парни присматривались к невестам.
Чтобы понравившийся парень обратил внимание, девушка должна была сплести венок из полевых вьюнков и нашептать этим скромным цветочкам его имя, рассказать о своих чувствах. Вьюнок издавна считался символом семейных уз и крепкой, неразрывной дружбы.
Запреты на Никифора Дубраву: покойных не поминать.
Чего категорически нельзя было делать 15 июня:
Ссориться, ругаться, конфликтовать — главный запрет дня, иначе конфликт будет долго напоминать о себе.
Проводить важные переговоры, заключать сделки, начинать новые дела — ничего не выйдет, дела принесут только разочарования.
Подметать пол, вытирать пыль, пылесосить — вместе с мусором из дома можно вымести удачу и благополучие.
Ходить на кладбище и поминать умерших — там можно легко встретиться с тёмными силами.
Купаться в открытых водоёмах и даже мочить ноги — русалки могут утянуть на дно. Чтобы задобрить водных духов, девушки бросали в воду маленькие пирожки.
Надевать вещи с металлическими деталями — нарушителям грозят серьёзные проблемы и преграды в жизни.
Грустить, плакать и оплакивать покойников — они могут прийти во сне и принести с собой негатив и грусть.
Печь пироги с мукой, которая была просеяна в этот день — сеять муку в день Вьюна не советовали.
Косить траву и кормить ею скотину — «Вьюн по родичам плачет, добра не принесёт».
Беременным женщинам — ходить по магазинам и покупать жидкость — ребёнок может родиться раньше срока.
Праздник любви и летнего изобилия.
Одним словом, 15 июня — это праздник любви, новых семейных уз и летнего изобилия.
Центральное место занимает обряд «окликания» молодожёнов — красочная традиция коллективного благословения новой семьи, когда вся деревня, украшенная венками из вьюнка, желала молодым счастья и достатка. Вьюнок как символ неразрывной связи — идеально вписывался в брачную тематику: как вьюнок вьётся вокруг опоры, так и супруги должны навсегда быть связаны друг с другом.
Каравай в этот день — не просто хлеб, а магический атрибут, символизирующий солнце, достаток и семейное благополучие, которым одаривали всех. Окучивание картофеля — практическое занятие, но в контексте дня оно воспринималось не просто как работа, а как залог будущего «картофельного изобилия».
Многочисленные запреты (на ссоры, на новые дела, на уборку в доме, на купание) связаны с представлением о том, что в этот «пограничный» день середины июня, когда природа достигла своего расцвета, человек особенно уязвим, и любое неверное действие может навредить удаче и здоровью на всё лето.
Как прожить 15 июня: украсьте дом зеленью.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Поздравьте молодожёнов. Если у вас есть знакомые, которые недавно поженились, 15 июня — отличный день, чтобы их навестить, подарить им что-то символическое (каравай, пирог), пожелать счастья. По древней традиции, это укрепит их брак и принесёт удачу и вам.
2. Сплетите венок из полевых цветов (или просто купите букет). Если есть возможность выехать на природу — сплетите венок из вьюнка и цветов. Девушки в старину без венка из дома не выходили. Это красивая и романтичная традиция, которая помогает загадать желание о любви или просто поднять настроение.
3. Окучьте картофель (если есть дача). Если у вас есть огород — самое время для окучивания картофеля. По народной примете, урожай будет отменным.
4. Испеките каравай или пышный пирог. Символ солнца и достатка. Испеките что-то круглое и пышное, угостите домашних, соседей или принесите на работу. Это создаёт атмосферу праздника и щедрости.
5. Проведите день в семье, без ссор. Постарайтесь сегодня особенно беречь мир в доме. Избегайте конфликтов, даже мелких. Если назревает ссора — лучше промолчать и уступить.
6. Украсьте дом зеленью. Поставьте в вазу берёзовые ветки или полевые цветы. Считается, что это очищает дом от негативной энергии и привлекает благополучие.
7. Не делайте уборку и не начинайте важных дел. Отложите подметание, пылесос, а также серьёзные переговоры и подписание документов на другой день — сегодня это может принести разочарование.
8. Не купайтесь в открытых водоёмах. Вода в середине июня по народным поверьям считается опасной из-за русалок. Это и разумная мера предосторожности — не все водоёмы достаточно прогреты.
9. Понаблюдайте за погодой. Выгляните в окно: есть ли утром туман? Идёт ли дождь? Поёт ли соловей вечером? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 15 июня:
Утренний туман — день будет тихий и тёплый, к хорошей погоде.
Дождь 15 июня — лён уродится.
Ливень прошёл — можно идти в лес за грибами.
Соловей на закате поёт — весь следующий день будет светить солнце.
Поздний пар — пустой амбар (к неурожаю).