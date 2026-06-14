Столкнёшься с преградами! Что запрещено на Вьюн Зелёный, 15 июня 2026 года

И эти два праздника на одной дате — два лица современного человека. С одной стороны, мы задыхаемся от темпа и мечтаем о тихой прогулке. С другой — мы покоряем ветер, строим гигантские турбины и добываем энергию из воздуха. Прогулка и ветер — об этом и есть наша эпоха. Безумная гонка вперёд и тоска по замедлению. Использование мощи стихии и страх перед тем, что мы не в силах её контролировать.