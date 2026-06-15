В России будет еще две короткие рабочие недели: гражданам напомнили о предстоящих праздниках

Между тем в России стартует сезон отпусков. Как оказалось, граждане стали реже планировать отдых заранее. Количество импульсивных поездок сократилось в сравнении с прошлым годом, туристы стали более осмотрительными, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он отметил, что сейчас граждане больше ориентируются на последние недели перед поездкой. Внутренняя туристическая отрасль проходит этап естественной коррекции, добавил эксперт. По его словам, продажи туров на летний сезон отстают от прошлогодних примерно на 4%. Эксперт уведомил, что наиболее востребованными внутренними направлениями остаются Крым и Краснодарский край.