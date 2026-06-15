В Хабаровске сын отобрал у матери газонокосилку и пропил её

По данным полиции, подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Кроме того, сейчас он является фигурантом ещё двух уголовных дел о кражах велосипедов из подъездов многоквартирных домов в Индустриальном районе.