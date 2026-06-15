В Хабаровске сын отобрал у матери газонокосилку и пропил её

В Хабаровске 60-летняя жительница Индустриального района стала жертвой грабежа со стороны собственного сына, — сообщает hab.aif.ru.
Как рассказал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, 35-летний мужчина пришёл в частный дом матери и потребовал деньги на покупку алкоголя. Получив отказ, он не стал уходить с пустыми руками.
На глазах у женщины хабаровчанин забрал принадлежащую ей газонокосилку стоимостью 10 тысяч рублей и скрылся. Позже технику он сдал в комиссионный магазин всего за 4 тысячи рублей. Полученные деньги мужчина потратил на спиртное.
По данным полиции, подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Кроме того, сейчас он является фигурантом ещё двух уголовных дел о кражах велосипедов из подъездов многоквартирных домов в Индустриальном районе.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.
На время расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.