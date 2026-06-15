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Спасатели ищут двух рыбаков на Хорпинской протоке

Двое мужчин (44 и 46 лет) отправились на рыбалку еще 12 июня вместе со своими друзьями. Предположительно, они пошли ставить сетку и не вернулись обратно. После этого группа водолазов из Комсомольска-на-Амуре обследовала 1 200 квадратных метров дна и акватории реки, совершив четыре погружения под воду, но поиски результатов пока не дали. Обследование акватории будет продолжено.

Двое мужчин (44 и 46 лет) отправились на рыбалку еще 12 июня вместе со своими друзьями. Предположительно, они пошли ставить сетку и не вернулись обратно. После этого группа водолазов из Комсомольска-на-Амуре обследовала 1 200 квадратных метров дна и акватории реки, совершив четыре погружения под воду, но поиски результатов пока не дали. Обследование акватории будет продолжено. Кроме того, до сих пор ведется поиск 45-летнего мужчины в районе имени Полины Осипенко: пропавший ушел с зимовья вверх по течению реки Нимелен и бесследно исчез. За минувшие сутки спасатели вместе с полицией обследовали 3 километра акватории и береговой линии реки Упагда, попутно разобрав четыре залома из старых деревьев и веток. За все время поисков обследованы 10 заломов и 21 километр реки, но мужчина так и не был найден. Его поиски продолжаются.