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Тульский губернатор рассказал о выплатах пострадавшим при атаке БПЛА

Миляев: всем пострадавшим при атаке БПЛА в Туле предоставят выплаты.

ТУЛА, 15 июн — РИА Новости. Всем пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА в Туле предоставят выплаты в связи с ранением и утратой имущества, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».

В понедельник губернатор сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы. Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов.

«Всем пострадавшим будут предоставлены выплаты в связи с ранениями и утратой имущества. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

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