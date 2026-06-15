Уголовное дело возбудили из-за строительства склада WB в поселке Новинки

Уголовное дело о халатности возбуждено в Нижнем Новгороде в связи со строительством крупного логистического комплекса Wildberries в поселке Новинки. Об этом сообщили представители Информационного центра СК России по Нижегородской области, отвечая на обращения местных жителей в соцсетях.
Ранее жители выступили с жалобами на реализацию проекта и попросили проверить законность действий должностных лиц. После рассмотрения обращения было возбуждено уголовное дело по факту халатности.
В региональном СК отметили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, что масштабный складской комплекс планируют возвести на месте пустыря в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной, неподалеку от жилого комплекса «Окский берег». Площадь объекта составит 150 тысяч квадратных метров. На территории появятся складские и административно-бытовые здания высотой от одного до трех этажей, а также парковка на 250 машиномест.
Объем инвестиций в проект составит не менее 12 млрд рублей. Реализация комплекса позволит создать в регионе до 7 тысяч новых рабочих мест.
Споры по поводу строительства крупного склада Wildberries в районе Новинок не утихают с весны 2025 года. Жители боятся, что их посёлок превратится в промзону, где будут проезжать многочисленные фуры после строительства логистического центра. Из-за этого ухудшится состояние дорог, испортится экологическая обстановка. Однако в самой компании эти опасения развеивают: там пообещали, что склад будет не промышленным объектом, а высокотехнологичным центром. Здесь установят шумозащитные экраны и светоотражающие лампы, обустроят зелёную зону. Автомобили, в том числе фуры, не будут проезжать через жилую застройку.
Свое мнение по поводу строительства высказал губернатор Глеб Никитин. О том, что на самом деле принесет жителям реализация проекта, рассказали на встрече с представителями власти.