Генпрокурор России проведет личный прием граждан в Екатеринбурге

Генпрокурор России Александр Гуцан проведет личный прием граждан в Екатеринбурге. Как стало известно «КП-Екатеринбург», действительный государственный советник юстиции прилетит на Урал 17 июня. А на следующий день проведет прием граждан во Дворце молодежи.
Об этом сообщил осведомленный источник.
— На встречу записаны около 700 человек, подобная ситуация уже была в этом году в Волгограде, — отметил инсайдер.
Отметим, что у прокурора Свердловской области Бориса Крылова истекает срок полномочий. Ожидается, что решение о новом главе региональной прокуратуры примут по итогам работы Генпрокурора в Екатеринбурге.