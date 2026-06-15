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Генпрокурор России проведет личный прием граждан в Екатеринбурге

На встречу с Александром Гуцаном записались 700 человек.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокурор России Александр Гуцан проведет личный прием граждан в Екатеринбурге. Как стало известно «КП-Екатеринбург», действительный государственный советник юстиции прилетит на Урал 17 июня. А на следующий день проведет прием граждан во Дворце молодежи.

Об этом сообщил осведомленный источник.

— На встречу записаны около 700 человек, подобная ситуация уже была в этом году в Волгограде, — отметил инсайдер.

Отметим, что у прокурора Свердловской области Бориса Крылова истекает срок полномочий. Ожидается, что решение о новом главе региональной прокуратуры примут по итогам работы Генпрокурора в Екатеринбурге.

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