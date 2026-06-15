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Бар «Люди» закрылся в центре Волгограда, не протянув полгода

Еще одна точка общепита не пережила 2026 год.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде неожиданно для горожан закрылся бар «Люди», расположенный в самом сердце города в здании бывшего туристического вокзала на улице Коммунистической. Еще одна точка общепита не пережила 2026 год, проработав лишь пять месяцев.

Владелец заведения сообщил о произошедшем и причинах закрытия в своих соцсетях. По его словам, причиной стали солидные убытки.

— Мы хотели здесь создать классную историю. К сожалению, не получилось, — говорит создатель заведения.

Это далеко не первое заведение, которое закрылось либо меняет формат в Волгограде в этом году. Время для бизнеса непростое.