В городе Мосальске Калужской области появится новая тротуарная аллея

Новую тротуарную аллею обустроят в городе Мосальске Калужской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это стало возможным благодаря победе проекта благоустройства в онлайн-голосовании, сообщили в администрации Мосальского района.
Тротуарная аллея появится на улице Ленина от переулка Почтового. В ходе работ планируется не только замостить территорию тротуарной плиткой, но и установить там лавочку, урну и провести озеленение.
«На этой улице в 2022 году был произведен ремонт автомобильной дороги, а пешеходам станет передвигаться гораздо безопаснее, поскольку ранее на этом участке улицы была тротуарная дорожка в неудовлетворительном состоянии», — отметил заместитель начальника управления по работе с территорией «Город Мосальск» Сергей Иванов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.