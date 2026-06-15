После долгого перерыва замок Рагнит в Немане вновь стал музыкальной площадкой

Деревянный замок Рагнит (изначально Ландесхут) был возведён в 1289 году на месте сожжённой прусской крепости. В начале XV века его перестроили в камне. В XIX веке в Рагните находилась тюрьма, а позже — различные суды. Во время Второй мировой войны замок получил серьёзные повреждения, а в 1976 году во время киносъёмок была взорвана одна из внутренних стен. С 2007 года руины Рагнита имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. С 2019 года замок арендует калининградский бизнесмен Иван Артюх, который занимается его возрождением.