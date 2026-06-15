Спецтехника откачивает воду с ряда улиц в Красноярске после ливня

На момент подготовки информации специалисты убирали глубокие лужи на проспекте Мира, на улицах Цементников, Лесопильщиков, Карла Маркса, Дубровинского, Профсоюзов, а также в переулке Медицинский. Там был затруднен проезд машин и переход дорог пешеходами.