Спецтехника откачивает воду с ряда улиц в Красноярске после ливня

15 июня в Красноярске прошли сильные дожди и гроза, о которых синоптики предупредили горожан заранее. Некоторые городские улицы оказались подтопленными.
Как рассказали в Специализированном автотранспортном предприятии города, после дождя на улицах города работает современная техника, которая откачивает воду.
На момент подготовки информации специалисты убирали глубокие лужи на проспекте Мира, на улицах Цементников, Лесопильщиков, Карла Маркса, Дубровинского, Профсоюзов, а также в переулке Медицинский. Там был затруднен проезд машин и переход дорог пешеходами.
В предприятии добавили, что все проблемные участки известны и находятся под контролем.