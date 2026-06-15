В селе Успенском Краснодарского края реконструируют здание музея

Здание музея в селе Успенском Краснодарского края модернизируют по нацпроекту «Семья». Строительная готовность объекта превышает 50%, сообщили в региональном департаменте строительства.
В ходе обновления музей будет адаптирован под современные требования: там перепланируют помещения, сделают выставочные, административные, хозяйственные и технические зоны. Учреждение сможет принимать до 120 посетителей в день.
В музее обустроены выставочный зал боевой и патриотической славы, краеведческий зал, кабинеты директора, научных сотрудников и руководителя отдела, а также комната для персонала. Кроме того, предусмотрены вспомогательные зоны: вестибюль, место для приема и ремонта экспонатов, хранилище, гардеробная для посетителей, касса и санузлы, включая специализированные для маломобильных групп населения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.