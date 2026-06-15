В селе Успенском Краснодарского края реконструируют здание музея

В музее обустроены выставочный зал боевой и патриотической славы, краеведческий зал, кабинеты директора, научных сотрудников и руководителя отдела, а также комната для персонала. Кроме того, предусмотрены вспомогательные зоны: вестибюль, место для приема и ремонта экспонатов, хранилище, гардеробная для посетителей, касса и санузлы, включая специализированные для маломобильных групп населения.