Яйца, масло и рыба сильнее всего подешевели в мае в России

Если сравнивать с маем прошлого года, минимальные цены на социально значимые продукты в крупных сетях в целом тоже стали ниже. Особенно заметно подешевели картофель и свекла. Также снизились цены на капусту, лук, рис и свинину. В АКОРТ отметили, что торговые сети продолжают удерживать минимальную наценку на социально значимые товары. В ряде категорий продукты продавали даже ниже закупочной стоимости. Среди них морковь, капуста и яблоки.