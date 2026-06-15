Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яйца, масло и рыба сильнее всего подешевели в мае в России

Куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в мае.

Куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в мае. Об этом РИА Новости рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

Речь идет о товарах «первой цены», то есть самых доступных позициях в крупных торговых сетях. По данным АКОРТ, сильнее всего за месяц снизилась стоимость куриных яиц (-13,5% от цены в мае 2025 года). Также заметно подешевели сливочное масло (-6,6%), мороженая рыба (-4,5%), рис и белокочанная капуста. Кроме того, по сравнению с апрелем немного снизились цены на тушку цыпленка-бройлера, гречку, черный чай, молоко, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшено, баранину и подсолнечное масло.

Если сравнивать с маем прошлого года, минимальные цены на социально значимые продукты в крупных сетях в целом тоже стали ниже. Особенно заметно подешевели картофель и свекла. Также снизились цены на капусту, лук, рис и свинину. В АКОРТ отметили, что торговые сети продолжают удерживать минимальную наценку на социально значимые товары. В ряде категорий продукты продавали даже ниже закупочной стоимости. Среди них морковь, капуста и яблоки.

По словам Станислава Богданова, сети расширяют прямые закупки у поставщиков, в том числе через агроконтракты и агроагрегаторов. Такая работа помогает делать базовую продуктовую корзину доступнее для покупателей.