В Пермском округе приостановили открытие детского лагеря из-за нарушений

В Пермском муниципальном округе не состоялось открытие первой смены нового детского лагеря. Решение было принято после проверки, проведенной районной прокуратурой.
В ходе проверки выяснилось, что на территории бывшего лагеря «Огонек-ПМ» в деревне Малый Буртым планировалось начать работу загородного оздоровительного лагеря для детей.
Однако к моменту проверки организация не выполнила ряд обязательных условий, необходимых для приема несовершеннолетних. В частности, лагерь не был включен в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей, а также не прошел обязательную проверку межведомственной комиссии.
В связи с выявленными нарушениями руководителю организации вынесли предостережение о недопустимости несоблюдения закона и создании угрозы жизни и здоровью детей.
После вмешательства прокуратуры запуск первой смены был отменен. Сейчас организаторы занимаются устранением выявленных недостатков. Детей, которые должны были отдыхать в лагере в деревне Малый Буртым, направили в другие оздоровительные учреждения региона.