В Пермском округе приостановили открытие детского лагеря из-за нарушений

Однако к моменту проверки организация не выполнила ряд обязательных условий, необходимых для приема несовершеннолетних. В частности, лагерь не был включен в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей, а также не прошел обязательную проверку межведомственной комиссии.