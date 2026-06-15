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Нижегородские власти контролируют ситуацию с наличием топлива в регионе

Ранее сообщалось о введении ограничений для покупателей горючего.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области нет перебоев с поставками топлива на автозаправочные станции крупных компаний. Об этом сетевому изданию «Живем в Нижнем» сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах с горючим на АЗС. В частности, речь шла о Дзержинске, где на заправке «Татнефть» появилось объявление о лимите на продажу бензина и ДТ.

В правительстве области, заверили, что держат ситуацию на контроле.

«Временное отсутствие одного из видов топлива может быть связано с логистическими цепочками внутри конкретной организации», — пояснили представители нижегородского министерства энергетики и ЖКХ.