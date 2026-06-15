Имущество донского пищевого производителя продают на торгах

На продажу выставили производственный комплекс в поселке Зимовники. Имущество разбили на четыре лота общей стоимостью свыше 57 млн руб. Первый лот включал шесть нежилых зданий и пять земельных участков. Общая площадь строений составляет более 3,6 тыс. кв. м, участков — 16 тыс. кв. м. Здания расположены в Центральном переулке и на улице Иванова. Земля предназначена для строительства мельницы, размещения производственной базы, технического обеспечения и производственных целей. Начальная стоимость лота составляла 52,4 млн руб.