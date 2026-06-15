На обслуживание приёмов российских делегаций на территории области выделяют 6,5 млн

На работы власти готовы потратить до 6,5 млн рублей. Речь идёт о предоставлении легковых автомобилей бизнес и представительского класса с водителем (2500 — 3500 рублей в час), автобусов вместимостью 16 — 35 мест (1900 — 2100 в час), обслуживании официальных приёмов для делегаций, возглавляемых федеральными министрами, главами субъектов Российской Федерации, депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации (4800 рублей за человека) и других делегаций (3900 за человека), буфетном обслуживании во время встреч (415 рублей за человека) и экскурсионном обслуживании (1200 за человека).