На обслуживание приёмов российских делегаций на территории области выделяют 6,5 млн

Правительство Калининградской области готовится к поиску подрядчика для оказания комплекса услуг по обеспечению, организации и обслуживанию приёмов российских делегаций на территории региона для своих нужд. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
На работы власти готовы потратить до 6,5 млн рублей. Речь идёт о предоставлении легковых автомобилей бизнес и представительского класса с водителем (2500 — 3500 рублей в час), автобусов вместимостью 16 — 35 мест (1900 — 2100 в час), обслуживании официальных приёмов для делегаций, возглавляемых федеральными министрами, главами субъектов Российской Федерации, депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации (4800 рублей за человека) и других делегаций (3900 за человека), буфетном обслуживании во время встреч (415 рублей за человека) и экскурсионном обслуживании (1200 за человека).
Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В октябре 2025 года на аналогичные услуги выделяли 6 млн рублей.