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В Воронеже экзамен для директоров УК сдали еще пять человек

Один претендент с заданиями не справился.

Источник: Комсомольская правда

Шесть человек приняли участие в сдаче квалификационного экзамена для директоров управляющих компаний. Об этом сообщили в государственной жилищной инспекции Воронежской области.

При этом один из шести претендентов не справился с выданными заданиями и провалил тестирование.

Для сдачи экзамена необходимо правильно ответить не менее чем на 86 из 100 вопросов, которые программа случайным образом выбирает из 200 вопросов, утвержденных Минстроем России, уточнили в ГЖИ. Экзамен проводится для действующих руководителей управляющих компаний, а также для тех, кто планирует стать директором управляющей компании.

Лучший результат, который показали в этот раз участники экзамена — 95 баллов, худший — 65 балл.