В Воронеже экзамен для директоров УК сдали еще пять человек

Для сдачи экзамена необходимо правильно ответить не менее чем на 86 из 100 вопросов, которые программа случайным образом выбирает из 200 вопросов, утвержденных Минстроем России, уточнили в ГЖИ. Экзамен проводится для действующих руководителей управляющих компаний, а также для тех, кто планирует стать директором управляющей компании.