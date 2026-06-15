Волгоградцам отказали в льготной парковке около дома

Отметим, что в апреле Контрольно-счетная палата Волгограда официально заявила о необходимости введения льгот для жильцов, которые уже давно существуют в Москве и Санкт-Петербурге. От мэрии потребовали разработки соответствующего механизма, однако спустя два месяца рекомендацию ведомства так и не исполнили.