Волгоградцам отказали в льготной парковке около дома

Администрация Волгограда отказала в оформлении льгот жителям домов в центре города, попавших на карту платных парковок.
— По информации департамента городского хозяйства администрации Волгограда, в настоящее время сообщения о нехватке бесплатных парковочных мест поступали только от жителей Центрального района, — цитирует портал Volganet.net пресс-службу горадминистрации.
В мэрии заявили, что, как собственники дворовых территорий, волгоградцы могут самостоятельно разобраться в остром вопросе и изыскать места для автомобилей в узких, как бутылочное горлышко, дворах.
— Жители являются собственниками дворовых территорий, и для увеличения числа парковочных мест им необходимо на общем собрании принимать решение об устройстве площадок для парковки личных автомобилей. Введение резидентского парковочного разрешения в настоящее время не планируется, — заключили в администрации Волгограда.
Между тем, никаких гарантий того, что коллективное решение о закатывании зеленой зоны в асфальт получит поддержку чиновников, горожанам не дают.
Отметим, что в апреле Контрольно-счетная палата Волгограда официально заявила о необходимости введения льгот для жильцов, которые уже давно существуют в Москве и Санкт-Петербурге. От мэрии потребовали разработки соответствующего механизма, однако спустя два месяца рекомендацию ведомства так и не исполнили.
При этом весьма ощутима платные парковки бьют не только по владельцам квартир в центре города, но и по арендаторам, выбравшим для своего бизнеса одни из самых притягательных точек Волгограда.
— Парикмахерские, стоматологии, нотариальные конторы завязаны на поток клиентов. Бесплатные 15 минут ничего не решают. Клиент трижды подумает, стоит ли ехать в центр, и найдёт аналог в районе с бесплатной парковкой. Отток посетителей, падение выручки, закрытие точек, которые создают живую городскую среду, — вот реальная перспектива, — писали прежде на портале Volganet.net.
Сегодня стало известно, что на фоне массовых возмущений в Волгограде отложили запуск новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах. Когда именно карта платной парковочной зоны пополнится новыми адресами, в мэрии пока не сообщают.
Фото Павла Мирошкина.