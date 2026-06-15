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В Ростовской области прошел региональный этап конкурса «Семья года»

Победители в шести номинациях представят регион на федеральном этапе.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап конкурса «Семья года» прошел в Ростовской области по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

К участию допускались семьи, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие детей. В этом году на областной этап поступили заявки от 64 семей из 34 городов и районов. Участники готовили «семейное портфолио» (рассказ о традициях, достижениях и семейных ценностях), которое оценивало специальное жюри. По итогам отбора определены победители в шести номинациях. Эти семьи представят Ростовскую область на федеральном этапе конкурса.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.