В Ростовской области прошел региональный этап конкурса «Семья года»

Региональный этап конкурса «Семья года» прошел в Ростовской области по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
К участию допускались семьи, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие детей. В этом году на областной этап поступили заявки от 64 семей из 34 городов и районов. Участники готовили «семейное портфолио» (рассказ о традициях, достижениях и семейных ценностях), которое оценивало специальное жюри. По итогам отбора определены победители в шести номинациях. Эти семьи представят Ростовскую область на федеральном этапе конкурса.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.