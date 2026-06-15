В Ростовской области прошел региональный этап конкурса «Семья года»

К участию допускались семьи, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие детей. В этом году на областной этап поступили заявки от 64 семей из 34 городов и районов. Участники готовили «семейное портфолио» (рассказ о традициях, достижениях и семейных ценностях), которое оценивало специальное жюри. По итогам отбора определены победители в шести номинациях. Эти семьи представят Ростовскую область на федеральном этапе конкурса.