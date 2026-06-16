У Дианы Шурыгиной провели обыск по делу о распространении порнографии

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у скандальной героини выпусков программы «Пусть говорят» Дианы Шляниной (до замужества — Шурыгина) по делу о распространении порнографии, следует из судебных материалов.
По информации суда, Шляниной предъявлены обвинения о незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Указанная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
История с Шурыгиной получила известность в январе 2017 года после выпуска программы «Пусть говорят», в котором она приняла участие вместе со своими родителями. Школьница из Ульяновска обвинила в изнасиловании молодого человека, который старше её на пять лет. Он был осужден на восемь лет колонии строгого режима. Позднее наказание смягчили. Срок нахождения в исправительном учреждении сократили до трёх лет и трёх месяцев.
В мае 2024 года появилась информация, что полиция задерживала Диану Шурыгину за в одной из московских квартир. Сама она опровергла эти сведения.