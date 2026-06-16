Россиянам рассказали, как дожить до 120 лет: начинать надо с 30

«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», — сказал он РИА Новости, призвав каждого человека взять ответственность за своё здоровье на себя.