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Россиянам рассказали, как дожить до 120 лет: начинать надо с 30

Ректор Сеченовского университета Глыбочко призвал думать о долголетии с 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

Увеличить продолжительность жизни до 120 лет реально, если начать заниматься грамотной профилактикой заранее. На это указал россиянам ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», — сказал он РИА Новости, призвав каждого человека взять ответственность за своё здоровье на себя.

По словам Глыбочко, культура здорового долголетия уже формируется в РФ. Частью этой культуры становятся инновационные технологии, в частности, использование нейросетей и метаболомного скриннинга.

«Люди сегодня готовы управлять своим здоровьем вместе с врачом. Поэтому достижение здорового долголетия — цель абсолютно достижимая. И мы уже на этом пути», — резюмировал эксперт.

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