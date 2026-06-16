Депутаты городской думы утвердили глав двух районов Ростова

Александр Полтавцев имеет высшее юридическое и экономическое образование. Работал ведущим юрисконсультом в управлении ЖКХ Ленинского района Ростова. Также был помощником главы администрации Ленинского района, помощником замглавы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам, заместителем и первым заместителем главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону.