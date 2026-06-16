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В Красноярском крае учредили День многодетной семьи

В Красноярском крае официально появился новый праздник — День многодетной семьи. Отмечать его будут ежегодно в третью субботу декабря. Соответствующий.

В Красноярском крае официально появился новый праздник — День многодетной семьи. Отмечать его будут ежегодно в третью субботу декабря. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Котюков. В регионе более 51 тысячи многодетных семей, и важно — чтобы их становилось больше, — отметил Михаил Котюков. Новый праздник призван выразить уважение и привлечь внимание к родителям, воспитывающим троих и более детей, поддержать многодетные семьи и укрепить их статус в обществе. Это признание их труда, направленного на укрепление семейных ценностей — одной из ключевых задач нацпроекта «Семья», — подчеркнула министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. Впервые День многодетной семьи отметили в Красноярском крае 21 декабря 2025 года по инициативе главы региона. Установление даты указом губернатора сделает праздников постоянной традицией.