Народные приметы на 17 июня: чего нельзя делать в Митрофанов день?

17 июня верующие вспоминают святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. Этот святой жил на рубеже третьего и четвертого столетий и происходил из знатного римского рода. Его отец Дометий приходился родным братом императору Пробу, однако семейство, приняв христианство, предпочло покинуть столицу и обосноваться в Византии, спасаясь от гонений на последователей новой веры. Там Митрофан получил духовное образование и со временем возглавил церковную кафедру. Когда император Константин Великий перенес столицу государства в Византию, он, заметив необычайную мудрость и праведность святителя, приблизил его ко двору и способствовал тому, что на Первом Вселенском Соборе Митрофану был присвоен титул Патриарха Константинопольского. Святой отошел к Господу в 326 году в возрасте ста семнадцати лет.
В народном календаре эта дата известна под двумя названиями — Митрофан Навозник и Ветряной день. Первое, при всей своей неказистости, было весьма почетным, ведь на Руси навоз считался главной ценностью для земледельца. Второе наименование закрепилось из-за того, что в эту пору ветры обретали особую силу и могли предсказать, каким выдастся лето.
Сегодня мы вспомним традиции и суеверия наших предков и выясним, как провести 17 июня, чтобы избежать бед и болезней.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 17 июня: что нельзя делать.
В этот день на Руси запрещалось предаваться праздности и лени. Наши предки были уверены: кто в Митрофанов день будет нежиться в постели или перекладывать свои обязанности на других, тот надолго потеряет благосклонность удачи.
В старину люди старались не хлопать друг друга по плечу, поскольку верили, что этим неосторожным жестом можно «сбить» с человека ангела-хранителя и навлечь на него тяжелую хворь. Если уж подобное случалось, следовало трижды громко ударить в ладоши — чтобы обратить вспять действие дурной приметы.
Девушкам категорически не советовали рассматривать свое отражение в воде и зеркалах. Суеверные люди полагали, что такое самолюбование в этот день способно обернуться разладом в личной жизни, потерей суженого и даже долгим одиночеством.
В Митрофанов день несколько веков назад никто не рисковал заходить в реки и озера. В открытых водоемах, по народным поверьям, в эту дату таилась особая опасность — русалки могли затянуть беспечного пловца на дно, откуда нет возврата. По этой же причине наши предки старались лишний раз не мочить ноги и не приближаться к воде без крайней необходимости.
Строжайше воспрещалось выбрасывать в мусор остатки пищи и оставлять грязную посуду на столе после ужина. На Руси верили: недоеденные куски, оказавшиеся в ведре, уносят с собой из дома благополучие и достаток, а немытая посуда притягивает в семью скандалы и нужду. То, что не успели съесть домочадцы, полагалось либо сохранить до утра, либо скормить домашней скотине.
В этот день старались избегать конфликтов и бурного выяснения отношений. Считалось, что неосторожное слово может превратить ближайшего друга в злейшего врага, а помириться после такой ссоры будет уже невозможно.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 17 июня: что можно делать.
Самое важное дело дня — вывозить на поля и огороды навоз и удобрять землю. К этой работе крестьяне относились с особым трепетом: считалось, что именно 17 июня почва лучше всего принимает подкормку, и ленивый хозяин, пренебрегший этим занятием, обманывает землю один раз, а она платит ему десятью годами скудных урожаев.
В Митрофанов день на Руси было принято трудиться с утра до ночи. Наши предки выходили в поля с первыми солнечными лучами и возвращались затемно, веря, что усердная работа закладывает основу семейного благополучия на весь год.
Хорошей приметой в старину считалось проветривание избы. Люди в стародавние времена говорили, что ветер может «выдуть» из жилища болезни и неурядицы.
Этот день наши предки называли весьма удачным для сердечных дел. Молодые люди назначали свидания, объяснялись в любви, сватались. Верили, что отношения, начавшиеся 17 июня, окажутся крепкими и счастливыми.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 17 июня.
Если 17 июня прошли осадки, дождливая погода продержится еще как минимум два-три дня.
Двойная радуга после дождя — к богатому урожаю зерновых культур.
Гроза в этот день — к скорому потеплению.
Южный ветер — к изобилию и плодородному году.
Если лягушки дружно квакают после захода солнца, лето окажется теплым и урожайным.
Комары и мошкара сильно кусаются? Установится знойная погода.
Ночная фиалка раскрыла свои цветки — день будет солнечным и ясным.
Именинники 17 июня.
В этот день именины отмечают Иван, Мария, Марфа, Назар, Павел, Петр и Софья. Также нужно поздравить Митрофана.