Народные приметы на 17 июня: чего нельзя делать в Митрофанов день?

17 июня верующие вспоминают святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. Этот святой жил на рубеже третьего и четвертого столетий и происходил из знатного римского рода. Его отец Дометий приходился родным братом императору Пробу, однако семейство, приняв христианство, предпочло покинуть столицу и обосноваться в Византии, спасаясь от гонений на последователей новой веры. Там Митрофан получил духовное образование и со временем возглавил церковную кафедру. Когда император Константин Великий перенес столицу государства в Византию, он, заметив необычайную мудрость и праведность святителя, приблизил его ко двору и способствовал тому, что на Первом Вселенском Соборе Митрофану был присвоен титул Патриарха Константинопольского. Святой отошел к Господу в 326 году в возрасте ста семнадцати лет.