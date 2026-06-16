Музей Машкова получил в дар картину Цыгулёва «Бой на заводе»

Его находятся в фондах Волгоградского областного краеведческого музея (картина «Степан Разин»), музея-заповедника «Сталинградская битва» («Портрет генерал-полковника А. И. Родимцева») и Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова, в коллекцию которого входят «Портрет Людникова», «Портрет председателя колхоза “Рассвет” Михайловского района Волгоградской области Десятерика А. Ф.» и другие.