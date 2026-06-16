В Прикамье следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на ЖД путях

Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на ЖД путях в Прикамье, сообщили в Центральном МСУТ СК России.
Трагедия произошла 15 июня около 18:15 возле деревни Хухрята в Кранокамском округе. По предварительным данным, мальчик переходил железнодорожные пути вне специально оборудованного места перед приближающимся составом, перенося велосипед. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Следователи организовали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следственный комитет на транспорте призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге и пользоваться только специально оборудованными переходами.
Напомним, следователи Центрального МСУТ СК России на транспорте выясняют причину схода электрички с рельсов.