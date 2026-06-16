В Прикамье следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на ЖД путях

Следователи организовали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следственный комитет на транспорте призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге и пользоваться только специально оборудованными переходами.