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В Перми для спасения утиной семьи остановили движение трамваев

Утята с мамой-уткой пытались преодолеть улицу Крисанова.

Источник: Комсомольская правда

Появление уток на улицах Перми уже перестало быть чем-то необычным. Огромное количество малых рек в городе сделало пернатых полноправными пермяками.

Необычный по своей трогательности и отзывчивости горожан случай произошел на новом участке ул. Крисанова в районе реки Данилихи. Днем 15 июня утята попытались перепрыгнуть бордюр, ограждающий трамвайные пути.

На помощь семейству пришел молодой человек. Он попытался перенести утят по-одному через дорогу ближе к зеленой зоне. Пока он занимался одним малышом, другие бросились в рассыпную. На помощь ему подбежал еще один неравнодушный пермяк.

«Чуть позже на помощь пришел водитель трамвая, вставший посреди дороги и пытавшийся остановить автомобили», — рассказали в городском департаменте транспорта.

В итоге, спасательная операция завершилась успешно, никто не пострадал.