Без «кошачьих голов»: общественник пожаловался губернатору на ремонт улицы Галицкого

Подрядчик, отремонтированный исторический спуск с улицы Галицкого на Московский проспект в Калининграде, уничтожил часть оригинального мощения, несмотря на обещания главы администрации сохранить его. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил в своем телеграм-канале калининградский историк Альберт Адылов. Он публично обратился к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, заявив, что попытка спасти улицу «закончилась нашим с Вами поражением».
«Исторический тротуар (последний такой в Калининграде) уничтожен, и закатан асфальтом. Исторический брусчатый водосточный жёлоб (последний такой в Калининграде) уничтожен, и заменён бордюрным камнем (ну, правда, немецким, с мясом выдранным выше по улице — там, где “родной” мэрии подрядчик заменил его бетонным). Вероятно, в утешение краеведам (взамен тротуара, по которому мог ходить если не Кант, то Бессель), и чтобы доказать, что мэрия “за историю”, Елена Ивановна воздвигла на повороте подпорную стенку “а-ля Кёнигсберг” (только надписи “Wir kapitulieren nie!” не хватает) — разумеется, бетонную, и облицованную не “кабанчиком”, а кирпичом лишь потому, что так будет дороже для городского бюджета», — заявил Адылов.
Сохранившееся мощение, как уверяет общественник, после работы тяжёлой техники «пошло волнами и буграми». Он напомнил, что та же компания «Мосинжиниринг» ранее некачественно переложила трамвайный островок на улице Житомирской, после чего еще один исторический артефакт был уничтожен.
«Что в итоге? Один из последних уголков исторического города, благополучно переживший и Вторую Мировую войну, и лихие 90-е, не пережил “благоустройства”, организованного тандемом оборотистых чиновников и криворуких “дорожников”, — добавил Адылов. — Теперь водить сюда туристов можно, только чтобы лишний раз посмеяться — над самими собой, заменившими живую историю бетоном, асфальтом и плиткой. Которые, кстати (вот тут точно необязательно быть пророком!), начнут сыпаться через полтора-два года».
В начале сентября 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда сообщила журналистам о том, что сохранение брусчатки на ул. Галицкого во время запланированного капремонта подразумевает её перекладку. В проектной документации были указаны такие виды работ как «устройство проезжей части из брусчатого камня (б/у)» и «устройство тротуара из исторических элементов из натурального камня, тип “Кошачьи головы” (б/у)».
В середине ноября 2023 года экс-губернатор Антон Алиханов, узнав о планах городских властей снять брусчатку на ул. Радищева и Галицкого, предложил не трогать мощение. В июне 2025-го Елена Дятлова сообщила журналистам, что брусчатку на обеих улицах всё-таки планируют снять. Позднее сити-менеджер уточнила, что окончательное решение по улице Галицкого ещё не принято. В конце июля губернатор Алексей Беспрозванных пообещал не снимать мощение. В августе информация о соответствующем решении была размещена в Telegram-канале горадминистрации, однако когда журналисты напомнили об этом Дятловой, она посоветовала верить первоисточникам и ознакомиться с проектной документацией на портале госзакупок.