Без «кошачьих голов»: общественник пожаловался губернатору на ремонт улицы Галицкого

«Исторический тротуар (последний такой в Калининграде) уничтожен, и закатан асфальтом. Исторический брусчатый водосточный жёлоб (последний такой в Калининграде) уничтожен, и заменён бордюрным камнем (ну, правда, немецким, с мясом выдранным выше по улице — там, где “родной” мэрии подрядчик заменил его бетонным). Вероятно, в утешение краеведам (взамен тротуара, по которому мог ходить если не Кант, то Бессель), и чтобы доказать, что мэрия “за историю”, Елена Ивановна воздвигла на повороте подпорную стенку “а-ля Кёнигсберг” (только надписи “Wir kapitulieren nie!” не хватает) — разумеется, бетонную, и облицованную не “кабанчиком”, а кирпичом лишь потому, что так будет дороже для городского бюджета», — заявил Адылов.