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Прокурор Калининградской области проверил стройку гигафабрики «Росатома» в Немане и выслушал жалобы жителей

Прокурор Калининградской области Максим Попов посетил с рабочим визитом Неман.

Источник: KaliningradToday

В программе — проверка строительства гигафабрики по производству литий-ионных батарей и личный приём граждан.

На совещании с руководством компании «РЭНЕРА» (входит в структуру «Росатома») Попов обсудил ход строительства завода. Предприятие должно стать одним из ключевых в регионе, но детали проекта и сроки завершения в сообщении не уточняются.

После совещания прокурор проверил состояние социальных объектов на территории городского округа. А затем провёл личный приём граждан в Неманской городской прокуратуре.

Жители обращались с разными проблемами. Плохое состояние детских площадок. Разбитые дороги и тротуары. Организация движения транспорта в Немане. Требовали внимания посёлки Ветрово, Жилино, Акулово, Дубки и Маломожайское — везде находились свои наболевшие вопросы.

Какие именно решения приняты по итогам приёма, в сообщении не говорится. Остаётся надеяться, что жалобы услышаны не для галочки. Стройка века — это важно. Но старые разбитые тротуары — тоже проблема. И прокурор, судя по всему, это понимает.