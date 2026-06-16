Прокурор Калининградской области проверил стройку гигафабрики «Росатома» в Немане и выслушал жалобы жителей

Какие именно решения приняты по итогам приёма, в сообщении не говорится. Остаётся надеяться, что жалобы услышаны не для галочки. Стройка века — это важно. Но старые разбитые тротуары — тоже проблема. И прокурор, судя по всему, это понимает.