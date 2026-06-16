Пенсионеров призвали не брать трубку с незнакомых номеров

Пожилые люди часто становятся мишенью для злоумышленников из-за их доверчивости, недостаточной цифровой грамотности и слабой осведомлённости о современных схемах обмана. Мошенники, зная, что пенсионер может не до конца разбираться в работе гаджетов и постоянно меняющихся онлайн-сервисов, под видом услужливых помощников предлагают решить вымышленную проблему.