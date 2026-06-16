Пенсионеров призвали не брать трубку с незнакомых номеров

Пожилые люди часто становятся мишенью для злоумышленников из-за их доверчивости, недостаточной цифровой грамотности и слабой осведомлённости о современных схемах обмана. Мошенники, зная, что пенсионер может не до конца разбираться в работе гаджетов и постоянно меняющихся онлайн-сервисов, под видом услужливых помощников предлагают решить вымышленную проблему.
Ульянов подчеркнул, что не существует простого способа с первых секунд отличить мошенника, поскольку они используют разнообразные и убедительные легенды, методы психологического давления и даже технологии дипфейков. Статистически большинство таких звонков являются бесполезными, будь то навязчивая реклама или соцопросы.
Поэтому для пожилых людей любой нежданный звонок лучше априори считать нежелательным. Эксперт настоятельно советует немедленно прерывать разговор, если собеседник начинает угрожать, торопить или создавать негативную обстановку, так как это почти наверняка злоумышленник.
Любое общение с таким лицом может привести к случайной выдаче конфиденциальной информации или действиям, которые повлекут за собой потерю денег. Для защиты близких от подобных рисков Ульянов рекомендует родственникам проводить разъяснительные беседы, объясняя существующие угрозы и обучая работе с необходимыми сервисами.
Эффективной мерой может стать установление добровольных правил и ограничений при проведении финансовых операций. Эксперт также советует активировать услугу информирования об операциях по счетам.
В некоторых случаях для подтверждения важных действий можно привлечь доверенных близких людей. Кроме этого, чтобы затруднить вывод средств, основные сбережения целесообразно хранить на отдельных счетах или вкладах, к которым нет прямого доступа через обычную банковскую карту.
Как пояснил Ульянов, чем больше шагов требуется для снятия денег, тем выше вероятность, что злоумышленник либо откажется от своей затеи, либо выдаст себя в процессе.