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В Красноярске нанесли новые разметки для парковки электросамокатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе продолжается работа по организации парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе продолжается работа по организации парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Сервисы аренды электросамокатов, в том числе Whoosh, совместно с городской администрацией наносят разметки на местах стоянок.

На первом этапе сервис кикшеринга уже обозначил 48 парковочных зон. Они расположены в наиболее популярных точках Октябрьского района, где чаще всего оставляют самокаты.

По данным пресс-службы сервиса Whoosh, специальная разметка помогает пользователям оставлять транспорт аккуратнее и не мешать пешеходам и автомобилям. Практику нанесения таких зон в Красноярске начали внедрять в 2023 году.

Работы по разметке планируется продолжить в течение всего сезона.

Также отмечается, что в прошлом сезоне число инцидентов с участием самокатов снизилось на 79%. В компании связывают это с совместной работой городских служб, ГАИ и оператора сервиса, а также с развитием инфраструктуры и контролем соблюдения правил.

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