В Иркутской области восстановили свыше 25 тысяч гектаров леса

Лесовосстановление на площади более 25 тыс. га провели в Иркутской области в весенний лесокультурный сезон. Работы проходили по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного комплекса региона.
Искусственное лесовосстановление выполнили на 3 тыс. га, комбинированное — 352 га, на оставшиеся 22,3 тыс. га пришлось естественное лесовосстановление. Кроме того, на площади 341,6 га дополнили лесные культуры, а в питомниках на общей площади 3,1 га посеяли семена лесных растений.
Также в Иркутской области сформировали запас семян в объеме 3,9 тонны. Кроме того, для повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций на площади 2636 га проведены мероприятия по уходу за насаждениями.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.