В Красноярском крае официально появился новый праздник

В Красноярском крае учредили новый региональный праздник — День многодетной семьи. Отмечать его будут каждую третью субботу декабря. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Котюков.
Идею глава региона озвучил год назад на Красноярском демографическом форуме. Инициатива получила широкую поддержку. Впервые праздник отметили в крае 21 декабря 2025 года — он стал ярким событием и показал, насколько эта тема важна для жителей.
«В Красноярском крае более 51 тысячи многодетных семей. Важно, чтобы больших и дружных семей становилось больше. День многодетной семьи — ещё один повод проявить внимание к тем, кто не боится трудностей и знает, что счастье — в детях», — отметил Михаил Котюков.
Министр социальной политики края Ирина Пастухова добавила, что поддержка многодетных семей не должна сводиться только к льготам и выплатам. Установление праздника, по ее словам, — это выражение уважения к родителям, воспитывающим троих и более детей, и признание их труда.
Теперь, после подписания указа, праздник станет ежегодной традицией.
Фото на главной: magnific.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.