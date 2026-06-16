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Продажи слабоалкогольных напитков в Прикамье снизились в четыре раза

В январе — мае 2026 года объем продаж слабоалкогольных напитков (без учета пива) в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза — с 17,9 тыс. до 4,5 тыс. декалитров. Об этом сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Источник: Коммерсантъ

В январе — мае 2026 года объем продаж слабоалкогольных напитков (без учета пива) в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза — с 17,9 тыс. до 4,5 тыс. декалитров. Об этом сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи виноградных вин в регионе снизились на 3,4%, коньяка — на 6,8%. При этом, на 5,3% увеличились продажи ликеро-водочных изделий, на 4,7% — шампанского.

Объем розничной продажи водки в Пермском крае составил 588 тыс. декалитров, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года..